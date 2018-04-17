Gazişehir Gaziantep'te Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Antrenman öncesinde yöneticiler Murat Güneri, Settar Konukoğlu, Yusuf Demsoy ile Sportif Direktör Kemal Aslan, Altınordu maçında alınan galibiyetten dolayı takımı tebrik ederek, Ankaragücü maçı öncesi de başarı dileklerinde bulundu.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma ve rejenerasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandı. Tedavisi süren Uğur Akdemir takımdan ayrı olarak özel program eşliğinde çalıştı. - GAZİANTEP