Gazişehir Gaziantep'te Ali Aytemur Bir Ay Sahalardan Uzak Kalacak

Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun Adanaspor maçı öncesi Gaziantep'te yapılan son antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

Antrenman sırasında dizi dönen ve çalışmalara devam edemeyen Ali Aytemur'un, yapılan tetkikler sonucu sol diz menisküsünde yırtık tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genç futbolcumuzun sağlık ekibimizce ameliyatına karar verilmiş olup, İstanbul'da özel bir hastanede operasyon gerçekleştirilmiştir. Başarılı geçen operasyonun ardından futbolcumuz Ali Aytemur, yaklaşık 4-6 hafta arasında forma giyemeyecek. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."