Gazişehir Gaziantep'te Adana Demirspor Mesaisi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te yeni transferlerden Kenan Özer, ilk idmanına çıktı, Moussa Sow ise takımla çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, ligin 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Yeni transferlerden Kenan Özer, ilk antrenmanına çıkarken, Moussa Sow da takımla çalışmalara başladı.

Kenan'dan 1,5 yıllık imza

MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Kenan Özer, tesislerde kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek 1,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konukoğlu, Kenan Özer'in kendisini ispatlamış bir oyuncu olduğunu, artık daha güçlü bir kadro yapısına sahip olduklarını ifade etti.

Sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini aktaran Konukoğlu, tüm planlarının bunun üzerine kurulu olduğunu kaydetti.

Kenan Özer de Gazişehir Gaziantep gibi önemli bir kulübe geldiği için yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Kulübümüzün ve taraftarımızın bizden beklentisinin farkındayız. Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA