Gazişehir Gaziantep'te 6 futbolcu ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te kadroda düşünülmeyen 6 futbolcu ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Gazişehir Gaziantep'te 6 futbolcu ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te kadroda düşünülmeyen 6 futbolcu ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Konu ile ilgili Kırmız-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze yapmış olduğu desteklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.