Gazişehir Gaziantep Taraftar Desteği Bekliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, ligde ve play-off'ta yapılacak maçlarda taraftar desteği beklediklerini bildirdi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftaki Ankaragücü mağlubiyetini bir kenara bırakıp hedeflerine ulaşmak için planlar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda hafta sonu iç sahada oynayacakları Balıkesirspor Baltok karşılaşmasının kendileri adına hayati önem taşıdığını belirten Sözeri, üst lige yükselebilmek için tek seçeneklerinin play-off olduğunu, bu kulvara adını yazdırabilmek için de Balıkesir ekibiyle yapacakları maçı çok önemsediklerini vurguladı.

Balıkesirspor Baltok'u yenmeleri halinde play-off hattında kalmayı garantileyeceklerini belirten Sözeri, şöyle konuştu:

"Kalan maçlarımıza ve nasip olursa play-off maçlarının tamamına final havasında çıkacağız. Taraftarımızın da desteğiyle bu yolu sevinçli tamamlayacağız. Artık hiçbir maçımızın geri dönüşü olmayacak. O yüzden taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Bu kutlu yolda bizi yalnız bırakmamalarını bekliyoruz."