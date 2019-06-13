Gazişehir Gaziantep, Sumudica ile sözleşme imzalayacak

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Marius Sumudica için imza töreni düzenleyecek.

Gazişehir Gaziantep, Sumudica ile sözleşme imzalayacak

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Marius Sumudica için imza töreni düzenleyecek.
Kırmızı-siyahlı ekip, dün kente gelen teknik direktör Sumudica ile anlaşmaya vardı.
Sumudica, saat 17.00'de düzenlenecek törende resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Kaynak: AA
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