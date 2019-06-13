Gazişehir Gaziantep, Sumudica ile sözleşme imzalayacak

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Marius Sumudica için imza töreni düzenleyecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, dün kente gelen teknik direktör Sumudica ile anlaşmaya vardı.

Sumudica, saat 17.00'de düzenlenecek törende resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Kaynak: AA