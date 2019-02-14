Gazişehir Gaziantep Seri İstiyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonluk hedefine ulaşmak için galibiyet serisine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını ve puan kayıpları yaşadıklarını belirtti.

Puan kayıplarını en asgari düzeye indirmeleri gerektiğini aktaran Altıparmak, "Hatayspor maçını kazanmak önemliydi ama bizim şampiyonluk hedefine ulaşmamız için galibiyet serisine ihtiyacımız var. O yüzden her maçımız final havasında olacak." diye konuştu.

Mehmet Altıparmak, ligin 22. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Altınordu, örnek bir kulüp yapısına sahip. Bu da takımın iyi mücadele etmesini sağlıyor. Gerek oyun kalitesi gerekse de topladığı puan itibarıyla rakiplerimiz arasında bulunan Altınordu'yu yenmemiz gerekiyor. Bunu başardığımızda hem öz güvenimizi kazanmış olacağız hem de ilk 2 için yeniden iddialı seviyeye yaklaşacağız. İnşallah İzmir'den galibiyetle dönüp hedefe doğru ilerleyeceğiz."

Kaynak: AA