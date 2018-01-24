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Gazişehir Gaziantep Serdar Deliktaş'ı Transfer Etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, forvet oyuncusu Serdar Deliktaş'ı kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep Serdar Deliktaş'ı Transfer Etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Kardemir  Karabükspor'un golcü futbolcusu Serdar Deliktaş ile resmi sözleşme imzalandığı  bildirildi.

2009-2014 yılları arasında da Gaziantep ekibinin formasını giyen  Deliktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Oyuncumuz  Serdar Deliktaş'a bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu  bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Skorer

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