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Gazişehir Gaziantep Serdar Deliktaş'ı Transfer Etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, forvet oyuncusu Serdar Deliktaş'ı kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep Serdar Deliktaş'ı Transfer Etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, forvet oyuncusu Serdar Deliktaş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un golcü futbolcusu Serdar Deliktaş ile resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.

2009-2014 yılları arasında da Gaziantep ekibinin formasını giyen Deliktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Deliktaş'a bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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