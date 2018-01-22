- Gazişehir Gaziantep - Samsunspor maçının ardından

GAZİANTEP - TFF 1. Lig'in 18. haftasında 3-0 biten Gazişehir Gaziantep-Samsunspor maçının ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu çok pozisyon kaçırdıklarını belirterek, "4 tane net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Eğer pozisyonlarımızı değerlendirseydik skor farklı olurdu. Çok oyuncumuz eksikti onların yokluğu bizi sıkıntıya soktu" dedi.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Son oynadığımız Rizespor maçından sonra yeni transferlerle daha iyi oynayacağız demiştim bugün öyle oldu. Oyuncularım bütün terlerini sahaya döktüler. Samsunspor çok dirençliydi. Pozisyonlara da girdiler bizde girdik, kazanan biz olduk. Afrin Harekatını katılan Mehmetçiğimiz inşallah sağ salim evine dönerler dualarımız onlarla" diye konuştu.