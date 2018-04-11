Gazişehir Gaziantep Şampiyonluğa İnanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, takım olarak sadece kazanmaya odaklanacaklarını ve sezon sonunda Gaziantep şehrini hak ettiği yere yükseltmenin gururunu yaşayacaklarını bildirdi.

Gazişehir Gaziantep Şampiyonluğa İnanıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Konukoğlu ve  yöneticiler Murat Güneri, Settar Konukoğlu ile Yusuf Demsoy, takımla buluştu.

Konukoğlu, buradaki konuşmasında, sezonun ikinci yarısında oynanan  maçlara bakıldığı zaman lider pozisyonda olduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını "kaza" diye nitelendiren  Konukoğlu, "Takım olarak neler yapabileceğinizi ligin ikinci yarısında sadece  bizlere değil, tüm Türkiye'ye göstermeyi başardınız. Sizler ikinci devrede  oynanan 13 karşılaşmanın 10 tanesini kazanarak 30 puan topladınız ve ligin en  formda takımısınız. Kalan dört maçımızın önemini söylemeye gerek yok ancak sonuç  ne olursa olsun bizler her zaman sizin arkanızdayız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken, teknik heyet ve futbolcuların  yaptıklarından daha iyisini ortaya koyabileceklerinden en ufak şüphelerinin  olmadığını aktaran Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorum ki ilk ikiden çıktığımız takdirde, sizlerde en az  Gaziantepliler kadar mutlu olacaksınız. Ama kalan dört maçta diğer sonuçlar  istediğimiz gibi şekillenmezse bile bu takım play-off'ta kimle, nerede oynarsa  oynasın kazanacak güce sahiptir. Yeter ki sizler bu azminizi, inancınızı bir an  olsun yitirmeyin. Şampiyonluk için hala dört final maçımız var ve sizler çok  çalışarak bu karşılaşmalarınızı da alnınızın akıyla kazanacaksınız. Strese,  baskıya ve soru işaretlerinize kafanızda yer vermeyin. Sadece kazanmaya  odaklanalım ve sezon sonunda Gaziantep şehrini hak ettiği yere yükseltmenin  gururunu hep beraber yaşayalım."

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.