Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.

Yaklaşık 2 saat süren ve salonda gerçekleştirilen günün ilk idmanında, dün Rapid Bükreş karşısında 90 dakika forma giyen oyuncular takımdan ayrı çalışırken, diğer futbolcular kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Gaziantep temsilcisi, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA