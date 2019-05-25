Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor deplasmanında

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, play-off yarı final ikinci maçında Osmanlıspor'a konuk oluyor.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

İlk maçı evinde 2-0 kazanan Gazişehir Gaziantep, Ankara deplasmanına skor avantajıyla gidiyor. Gaziantep ekibi, Ankara'dan final biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'da kampa giren Gaziantep temsilcisinde, Osmanlıspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Osmanlıspor maçı öncesinde Gaziantep'teki taraftarlar da unutulmadı. Kentteki belediyeler tarafından deplasmana gidemeyecek taraftarlar için Şehitkamil Sanat Merkezi önünde kurulacak dev ekranda Osmanlıspor maçının izlenmesi sağlanacak.

Kaynak: AA