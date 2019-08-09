Gazişehir Gaziantep, Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Shakhtar Donetsk'in forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

09.08.2019 20:49
Gazişehir Gaziantep, Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Shakhtar Donetsk'in forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen golcü yıldız Olarenwaju Kayode ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Kayode'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.


Kaynak: DHA
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