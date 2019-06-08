Gazişehir Gaziantep, Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı.

Gazişehir Gaziantep, Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Altıparmak ile olan sözleşmenin sona erdiği ve yolların ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Takımımızı Süper Lig'e yükseltme başarısını gösteren Mehmet Altıparmak ve değerli ekibine yürekten teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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