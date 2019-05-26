Gazişehir Gaziantep'li taraftarlar Osmanlıspor maçını platformdan izledi
- Gazişehir Gaziantep'li taraftarların 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda maçı izlemesi GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı.
- Gazişehir Gaziantep'li taraftarların 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda maçı izlemesi GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gazişehirli taraftarlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda maçı izledi.
Kaynak: AA
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