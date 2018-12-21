Gazişehir Gaziantep, Karabükspor'a Karşı İlk Galibiyetini Almak İstiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, bu hafta sonu karşılaşacağı Kardemir Karabükspor'u mağlup ederek rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor. Kırmızı-Siyahlı ekip rakibiyle bugüne kadar oynadığı 7 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan son sürat devam ederken, ligde oynadığı son iki maçı kaybederek zirve yarışında ağır yara alan Gazişehir Gaziantep, ligde çok kötü günler yaşayan Kardemir Karabükspor maçına odaklanmış durumda. Daha önce rakibiyle 7 resmi maça çıkan Kırmızı-Siyahlı ekip bu maçların hiçbirini kazanamadı.

Cumartesi günü saat 16.00'da Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaşacağı rakibiyle oynayacağı maçı kazanıp Karadeniz ekibine karşı ilk galibiyetini almak isteyen Gazişehir Gaziantep, daha önce oynanan 7 maçta sahadan 3 beraberlik, 4 de mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu maçların ikisi 1-1'lik sonuçla tamamlanırken, bir maç 2-2, diğer maçlar ise 4-0, 2-0, 2-1 ve 1-0'lık Karabük galibiyetleriyle sona ermişti. Bu maçlarda Gazişehir Gaziantep rakip kaleye 5 gol atarken, kendi kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Yarın oynanacak olan ligin ilk yarısının son hafta maçında rakibini yenmek isteyen Gaziantep ekibi hem son haftalardaki kötü gidişata dur demek, hem de ilk devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Bu kritik maç öncesi kırmızı-siyahlı ekip 28 puanla üçüncü sırada yer alırken, ekonomik anlamda kötü günler geçiren Karabükspor ise henüz galibiyetle tanışamayıp ve aldığı ceza nedeniyle eksi 1 puanla ligin dibine demir atmış durumda. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA