Gazişehir Gaziantep, Kaleci Nihat Şahin ile Anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, tecrübeli file bekçisi Nihat Şahin ile anlaşmaya vardı.

Gazişehir Gaziantep, Kaleci Nihat Şahin ile Anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, tecrübeli file bekçisi Nihat Şahin ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci arayışları kapsamında son olarak Gençlerbirliği forması giyen Nihat Şahin ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, kendisini sezon sonuna kadar Gazişehir Gaziantep'e bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilen Nihat Şahin'e başarı dileklerinde bulunuldu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.