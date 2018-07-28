Gazişehir Gaziantep, Kaleci Nihat Şahin ile Anlaştı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, tecrübeli file bekçisi Nihat Şahin ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, tecrübeli file bekçisi Nihat Şahin ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci arayışları kapsamında son olarak Gençlerbirliği forması giyen Nihat Şahin ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, kendisini sezon sonuna kadar Gazişehir Gaziantep'e bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilen Nihat Şahin'e başarı dileklerinde bulunuldu.
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