- Gazişehir Gaziantep - İstanbulspor maçın ardından

GAZİANTEP - TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Gazişehir FK-İstanbulspor maçının ardından her iki teknik adam açıklamalarda bulundu.

Gazişehir FK Teknik Direktörü Erkan Sözeri sahada iyi bir takım olduğunu belirterek, "Bugün her şeyden önemlisi inanmış bir takım vardı. Camiaya inanmış hedefe kilitlenmiş ve en iyisini oynamaya çalışan bir takım vardı. Bu anlamda gerçekten oyuncularıma teşekkür ederim. İstanbulspor hak ederek geldi ama maçın iyisi bizdik. Arzulu coşkulu ve göze hoş gelen bir futbol oynadık. Oyuncu değişikliği hamlelerimiz de yerinde oldu. Önümüzde çok zorlu bir Eskişehirspor maçı var, bu maçı unutup ona konsantre olmamız lazım" dedi.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı ise, "Maça çok iyi başlayamadık rakibimiz daha iyi başladı. Özellikle ilk 20 dakika baskı yedik. Bu baskıyı kırmak isterken yan toptan adam paylaşamadık ve gol yedik. İkici olarak takım olarak daha iyi oynadık. Bir iki pozisyon bulduk fakat değerlendiremedik. Rakibe başarılar diliyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız" diye konuştu.