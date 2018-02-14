Spor Toto TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Gazişehir Gaziantep- İstanbulspor maçı biletlerinin fiyatları belirlendi.

Gazinatep Kalyon Arena Stadı'nda Pazar günü saat 15: 30'da oynanacak Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor maçı biletleri satışa sunuldu. kırmızı-siyahlı ekibin resmi internet sayfasından duyurulan bilet fiyatları ise şöyle oldu:

"Maraton alt öğrenci tribünü 2 TL, Maraton tribün 5 TL, Misafir tribün 5 TL, VIP tribün 20 TL."

Açıklamada, büsabaka biletlerinin passolig satış noktaları ve www.passolig.com.tr adresinden 15 Şubat Perşembe günü saat 10: 00'da satışa sunulacağı da belirtildi.

Öğrenciye 2 TL

Maraton tribün biletlerinin öğrenciye 2 TL'den satılacağı da belirtilen açıklamada, "İkinci devrede oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak, Süper Lig hedefini her geçen gün arttıran takımımızın, taraftar desteğine en ihtiyaç duyduğu bu günde Maraton Tribün biletleri öğrencilere 2 TL'den satışa sunulacakken, diğer taraftarlarımız ise Maraton Alt Tribününe 5 TL'den passolig kartlarına bilet dolumu yapabilecekler. Bu zorlu müsabakada, takımımız taraftarlarını da tribünlere beklerken karşılaşmayı izlemek isteyen öğrenciler 2 TL karşılığında passolig kartlarına bilet dolumu gerçekleştirebilecek. Öğrenciler, öğrenci kartlarını Kalyon Stadyumu'nda bulunan gişelere göstererek 2 TL karşılığında maçı izleme imkanı bulacaklar" denildi.

Açıklamada kulübe ait Kale Arkası tribünde kombinesi olan taraftarların bu müsabakayı maraton tribününden izleyebilecekleri de müjdelenirken, karşılaşmaya İstanbulspor hariç diğer takım logolu kartlarla giriş yapılabileceği de vurgulandı.

Ayrıca açıklamada karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlarımızın passolig kartı olması zorunlu olduğu hatırlatıldı. - GAZİANTEP