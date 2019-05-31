Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı

- Vatandaşların coşkulu kutlamalarından detaylar GAZİANTEP - Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Gaziantep'te vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Kaynak: AA