Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı
- Vatandaşların coşkulu kutlamalarından detaylar GAZİANTEP - Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.
- Vatandaşların coşkulu kutlamalarından detaylar GAZİANTEP - Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Gaziantep'te vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.
Kaynak: AA
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