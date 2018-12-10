Gazişehir Gaziantep'in Pazartesi Sendromu

Spor Toto 1. Lig'de bu akşam saat 19.00'da Gaziantep Kalyon Stadı'nda Balıkesirsor Baltok ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep son üç sezonda pazartesi günü oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Gazişehir Gaziantep, son 3 sezonda oynadığı pazartesi maçlarında ilginç bir istatistiğe imza attı. 2016-2017 sezonundan bu yana 9 tane pazartesi maçı oynayan kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda sahadan 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Bu 3 yıllık süreçte ilk pazartesi maçına 26 Eylül 2016 tarihinde Sivasspor karşısında çıkan Gazişehir, kendi saha ve seyircisi önündeki bu maçı 2-1'lik skorla kazandı. Daha sonra sırasıyla 16 Ocak 2017 günü Giresunspor'a konuk olan Gazişehir bu maçı 2-1 kaybetti. 20 Şubat 2017'de kendi sahasında Yeni Malatya'ya yine 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar, 10 Nisan 2017'de Altınordu'ya 2-0 mağlup olup, 24 Nisan 2017'de de Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon ise 22 Ocak'ta içeride Samsunspor'u 3-0, 12 Şubat'ta deplasmanda Adanaspor'u 5-2 ve 2 Nisan'da ise kendi sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, 1 Ekim günü oynanan bu sezonun 7. hafta karşılaşmasında ise Osmanlıspor'a 3-2 mağlup oldu.

Bu süreçteki pazartesi maçlarında rakip kalelere 15 gol atan Gaziantep ekibi, kendi kalesinde 12 gole engel olamadı. - GAZİANTEP