Gazişehir Gaziantep'in kampı başladı - DÜZCE

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 sezonu öncesi 2. etap çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa girdi.

Gaziantep'te kulüp tesislerinde gerçekleştirilen 1. etap kampının ardından izinli olan futbolcular, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.

Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yaptı.

Kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Yeni transferlerden Muğdat Çelik de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: AA