Gazişehir Gaziantep-Hatayspor maçının ardından

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktör Mehmet Altıparmak, çok mutlu olduğunu söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altıparmak, geçen sezon da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la play-off finalini kazandığını hatırlatarak, "Çok mutluyum. Üst üste 2 sene şampiyon olduğum için mutluyum. Bu şampiyonluk herkese armağan olsun." dedi.

Sezon içinde kırmızı-siyahlı takımda göreve geldiğinde, bir söz verdiğini hatırlatan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Şampiyon olacağımızın ve Süper Lig'e çıkacağımızın sözünü vermiştim. Buna inanan ve inanmayanlar oldu. Benim hiç inancım kırılmadı. Allah'a şükürler olsun ki söylemlerimiz ile yaptıklarımız bir oldu. Süper Lig'e çıktık. Gaziantep şehrine hayırlı olsun. Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu kazandık."

Öte yandan Mehmet Altıparmak'ın konuşması esnasında Gazişehir Gaziantepli futbolcular, basın toplantısının yapıldığı bölüme geldi. Kırmızı-siyahlı futbolcular, şampiyonluk sevincini teknik adamlarıyla paylaştı.

Maçın ardından

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut:

"Play-off'ta şampiyon olmayı çok istedik. Bugün bu isteğimizi sonuna kadar ortaya koyduk. Maalesef başaramadık"

"Çok üzgünüz. Şehrimiz için de çok üzgünüm. Onlara Süper Lig'i hediye etmek istiyorduk ancak kısmet değilmiş"

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup olan ve Süper Lig biletini rakibine kaptıran Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, çok üzgün olduklarını söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, final maçında iyi bir mücadele göstermelerine rağmen sonunu getiremediklerini belirtti.

Sezon boyunca büyük bir mücadele ortaya koyduklarının altını çizen İlhan Palut, "Sonuna kadar ilk 2'yi kovaladık. Play-off'ta şampiyon olmayı çok istedik. Bugün bu isteğimizi sonuna kadar ortaya koyduk. Maalesef başaramadık. Gazişehir Gaziantep'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden 42 yaşındaki teknik adam, "Çok üzgünüz. Şehrimiz için de çok üzgünüm. Onlara Süper Lig'i hediye etmek istiyorduk ancak kısmet değilmiş. Bir süre üzüleceğiz. Sonra mücadeleye devam edeceğiz. Futbolcularla gurur duyuyorum. Tahmin edilemeyenleri başardılar." diye konuştu.

Hatayspor ile olan sözleşmesinin süresi hakkında yönetilen bir soru üzerine Palut, "Sözleşmem bitiyor. Hatay bizim şehrimiz. Şu an o kadar üzgünüm ki kendi durumumu düşünecek pozisyonum yok. Biraz dinlenelim. Sonra herkes için hayırlısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA