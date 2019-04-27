Gazişehir Gaziantep - Giresunspor: 2-2

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Gökhan OlgaçGAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Ahmet, Yalçın, Poepon, Kerim, Segbefia, Gökhan (Dk. 69 Sow), Del Valle (Dk. 45 Erhan), Mücahit, Oğuz, Kenan (Dk.

Gazişehir Gaziantep - Giresunspor: 2-2

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Gökhan Olgaç

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Ahmet, Yalçın, Poepon, Kerim, Segbefia, Gökhan (Dk. 69 Sow), Del Valle (Dk. 45 Erhan), Mücahit, Oğuz, Kenan (Dk. 45 Oğulcan)

GİRESUNPOR: Kayacan - Aykut, Landel, Muhammet, Tevfik, Volkan, Ozan Can (Dk. 71 Yasin Ozan), da Silva, Çağlar, Mehmet, Hüsamettin

GOLLER: Dk. 55 Gökhan, Dk. 77 Sow (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 36 ve Dk. 50 Volkan (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Ahmet, Kerim, Oguz (Gazişehir Gaziantep) - Mehmet, Tevfik, Hüsamettin (Giresunspor),  

Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.

36'ncı dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Volkan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

50'nci dakikada konuk takımın atağında Landel'in pasında topla buluşan Volkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

55'inci dakikada Gazişehir Gaziantep' atağında Poepon'un ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Gökhan gole çevirdi: 1-2.

77'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza alanı içerisine gönderilen ortayı Sow, röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.

- Gaziantep

Kaynak: DHA
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