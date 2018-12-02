Gazişehir Gaziantep Giresun'u Farklı Geçti

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. Müsabakadan konuk ekip 5-1 üstünlükle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanattan gelişen atak sonucu, Jefferson'u kale içine gönderdiği topa hareket eden Sery ve Poepon mücadelesi sonucunda Poepon yerde kaldı. Hakem pozisyon sonrası penaltı noktasına gösterdi. 4. dakikada Gazişehir Gaziantep Poepon'un kullandığı penaltı atışı ile öne geçti. 0-1 53. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Abiola, Mahmut'un müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Abiola ağları sarstı. 1-1 56. dakikada çizgi üzerinde Gökhan Alsan'un vuruşunda, Kayacan'dan dönen topu Poepon tamamladı ve Gazişehir ikinci kez öne geçti. 1-2 79. dakikada Gazişehir'in geliştirdiği kontra atakta Kerim Avcı durumu farkı açtı. 1-3 87. dakikada Jefferson kale içinde buluştuğu topu düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-4 90. dakikada sağdan Rıdvan'ın getirdiği topu Kerim ağlarla buluşturdu. 1-5

KÜNYE

Stat: Giresun Atatürk Hakemler: Erkan Özdamar x, Erkan Akbulut x, Hüsnü Emre Çelimli x Giresunspor: Kayacan xx, Uğur xx, Sery xx, Aykut xx, Hüsamettin x (Kağan dk. 82 x), Kürşad x, Husmani x (Muhammed Ildız dk. 64 xx), Landel x, Volkan xx, Adama Ba xx (Uğur dk. 87 ?), Abiola x Yedekler: Anıl, Ferhat, Muhammed, Kağan Miray, Bahadır Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Rıdvan xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın xx, Mustafa Sami xx (Mahmut dk. 46 xx), Kossı xx, Gökhan Alsan xx (Kubilay dk. 84 ?), Oğulcan xx (Kerim Avcı dk. 71 xx), Del Valle xx, Jefferson xx, Poepon xx Yedekler: Nihat, Okan, Muhammed Enes, Sefedin, Mahmut Goller: Poepon (dk. 3 pen. ve 56), Kerim (dk. 79), Jefferson (dk. 88) (Gazişehir Gaziantep, Abiola (dk. 53 pen.) (Giresunspor) Kırmızı kart: Uğur Arslan (dk. 85) (Giresunspor) Sarı Kartlar: Sery, Kürşad, Landel (Giresunspor), Yalçın, Mustafa Sami, Mahmut, Oğulcan (Gazişehir Gaziantep)

(Resul Yanbul/İHA)