Gazişehir Gaziantep, Giresun'da Şov Yaptı

Spor Toto 1. Lig 14. hafta maçında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Giresunspor'u 5-1 yendi.

Gazişehir Gaziantep, Giresun'da Şov Yaptı

Spor Toto 1. Lig 14. hafta müsabakasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Giresunspor'u 5-1 yendi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Serry,  Hüsamettin Tut (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Ba Adama (Dk. 87 Emre Uğur Uruç),  Hüsmani (Dk. 65 Muhammed Ildız), Kürşad Sürmeli, Volkan Okumak, Landel, Dauda

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rıdvan  Şimşek, Sami Can Keskin (Dk. 46 Mahmut Bilir), Jefferson, Segbefia, Gökhan Alsan  (Dk. 85 Kubilay Aktaş), Poepon, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Kerim Avcı), Del Valle

Goller: Dk. 5 ve 57 Poepon, Dk. 80 ve 90 2 Kerim Avcı, Dk. 87  Jefferson (Gazişehir Gaziantep), Dk. 54 Dauda (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Serry, Dk. 52 Kürşad Sürmeli, Dk. 70 Landel,  (Giresunspor), Dk. 43 Sami Can Keskin, Dk. 53 Mahmut Bilir, Dk. 66 Oğulcan  Çağlayan, Dk. 81 Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep)

  

  

    Stat: Giresun Atatürk

  

    Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

  

    Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Serry,  Hüsamettin Tut (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Ba Adama (Dk. 87 Emre Uğur Uruç),  Hüsmani (Dk. 65 Muhammed Ildız), Kürşad Sürmeli, Volkan Okumak, Landel, Dauda

  

    Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rıdvan  Şimşek, Sami Can Keskin (Dk. 46 Mahmut Bilir), Jefferson, Segbefia, Gökhan Alsan  (Dk. 85 Kubilay Aktaş), Poepon, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Kerim Avcı), Del Valle

  

    Goller: Dk. 5 ve 57 Poepon, Dk. 80 ve 90 2 Kerim Avcı, Dk. 87  Jefferson (Gazişehir Gaziantep), Dk. 54 Dauda (Giresunspor)

  

    Kırmızı kart: Dk. 85 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)

  

    Sarı kartlar: Dk. 3 Serry, Dk. 52 Kürşad Sürmeli, Dk. 70 Landel,  (Giresunspor), Dk. 43 Sami Can Keskin, Dk. 53 Mahmut Bilir, Dk. 66 Oğulcan  Çağlayan, Dk. 81 Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep)

  

    GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig 14. hafta müsabakasında Gazişehir  Gaziantep, deplasmanda Giresunspor'u 5-1 yendi.

  

Kaynak: Skorer

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