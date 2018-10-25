Gazişehir Gaziantep Galibiyet Peşinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, yarın deplasmanda karşılaşacakları Afjet Afyonspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden beri oturtmaya çalıştığı sistemin, yavaş yavaş sahadaki yansımalarını görme zamanının geldiğini anlattı.

Afjet Afyonspor deplasmanından puanlarla dönmek istediklerini aktaran Altıparmak, şöyle konuştu:

"Afyonspor çok koşan, iyi mücadele eden bir takım. Hatta sahip olduğu puan itibarıyla alacağı galibiyet üst sıralara yaklaşmasını sağlayacak. O yüzden rakibimiz de bizim gibi galibiyeti arzulayan bir takım olacak. Bizim de üst sıralara tutunmak adına puan kaybı yaşamamamız gerekiyor. O yüzden az hata yapanın kazanacağı bir maç bizi bekliyor. Afyon deplasmanından Gaziantep'e galibiyetle dönüp, gücümüzün farkına varmak istiyoruz. İstekli, sahada kazanmak için ortaya karakter koyan bir takımız. Bu özelliğimizi biraz daha sahaya yansıtmamız halinde istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum."

Afyon deplasmanından alınacak 3 puanın takıma iyi bir moral olacağına işaret eden Altıparmak, galibiyet elde ettikçe ilerleyen haftalar için daha umutlu hale geleceklerini kaydetti.