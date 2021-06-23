Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu yapıldı

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Gaziantep'i bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağan seçimli genel kurulu yapıldı.

Süper Lig ekibi Gaziantep'i bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağan seçimli genel kurulu yapıldı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kulübün kentin markası olduğunu ve tanıtım yüzü olduğunu belirten Akınal, şunları kaydetti:

"Bu takımın daha da ileriye gitmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Şehirle birlikte el ele vererek futbolda bu bayrağı taşıyabileceğimiz en iyi noktaya götürmek zorundayız. Bu takım tüm Gaziantep'in ortak paydasıdır. Avrupa kupalarına yeniden Gaziantep'in ismini yazmaz istiyoruz. Bunu başaracak enerjimiz ve gücümüz var."

Önceki başkan Mehmet Büyükekşi'nin onursal başkan seçildiği olağan seçimli genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu yapıldı
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu yapıldı
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu yapıldı
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Futbolcu olma hayaliyle gelip dolandırıldı! Dünyası yıkılan Kenyalı gence imam sahip çıktı
Futbolcu olma hayaliyle gelip dolandırıldı! Dünyası yıkılan Kenyalı gence imam sahip çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Deniz Poyraz Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Selçuk Tekay Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 17:53:52. #1.16#

title