Gazişehir Gaziantep Evinde Kazandı
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Gazişehir Gaziantep Evinde Kazandı

Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaştı.

Gazişehir Gaziantep Evinde Kazandı

Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Gazişehir 2-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada gelişen Gazişehir atağında Uğur'un ortasında Gökhan Alsan kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada orta alanda gelişen Gazişehir atağında Okan Derici'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Del Valle'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

59. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Guigo'nun içeriye attığı pasta topla buluşan Melih müsait pozisyonda topu auta attı.

66. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında topla ilerleyen Melih'in ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla auta çıktı.

78. dakikada gelişen Gazişehir atağında topu ceza sahasına taşıyan Del Valle kaleci ile karşı karşıya kaldı. Del Valle'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

85. dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Gazişehir'de Gökhan Alsan'ın yaptığı ortaya Tugay'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

KÜNYE

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Emre Molak xx, Deniz Caner Özaral xx, Burak Taşkınsoy xx

Gazişehir Gaziantep: Stockhowıak xx, Ahmet Kesim xx, Uğur xxx, Sinan xx, Jefferson xx (Webo dk. 62 x), Adama Ba xx (Muhammed Himmet dk. 82 ?), Gökhan Alsan xxx, Mehmet Erdem xx, Okan xx (Tugay dk. 52 xx), Özgür Can xx, Del Valle xxx

Yedekler: Necati, İsmail, Yasin, Özgür, Murat Ceylan, Samican, Serdar

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Boluspor: Gökhan xx, Renato Arapi xx, Alim xx, Emmanuel Akabueze xx (İrfan dk. 80 x), İshak x (Guido Koçer dk. 45 xx), Melih xx (Ahmethan dk. 72 xx), Furkan xx, Sefa xx, Andre Santos xx, Emre xx, Cengiz Umut xx

Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Pedro, Caner Cavlun, Özgür, Guido Koçer, Burak, Mustafa,

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Gökhan Alsan (dk. 15), Tugay (dk. 85) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Webo, Adama Ba, Mehmet Erdem (Gazişehir Gaziantep), Renato Arapi (Boluspor)

( Mustafa Kaplan - Abdülkadir Güneş/İHA)

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