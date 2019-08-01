Gazişehir Gaziantep'e stoper takviyesi

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, stoper Ulaş Zengin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Altay forması giyen Ulaş Zengin ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı.

22 yaşındaki stoperle resmi sözleşmenin imzalandığı duyurulan açıklamada, "Genç yıldız adayı Ulaş Zengin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA