Gazişehir Gaziantep'e stoper takviyesi
Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, stoper Ulaş Zengin'i transfer etti.
Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, stoper Ulaş Zengin'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Altay forması giyen Ulaş Zengin ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı.
22 yaşındaki stoperle resmi sözleşmenin imzalandığı duyurulan açıklamada, "Genç yıldız adayı Ulaş Zengin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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