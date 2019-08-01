Gazişehir Gaziantep'e stoper takviyesi

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, stoper Ulaş Zengin'i transfer etti.

1.08.2019 15:34
Gazişehir Gaziantep'e stoper takviyesi

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, stoper Ulaş Zengin'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Altay forması giyen Ulaş Zengin ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı.
22 yaşındaki stoperle resmi sözleşmenin imzalandığı duyurulan açıklamada, "Genç yıldız adayı Ulaş Zengin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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