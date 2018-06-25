Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı Kanat Oyuncusu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, kanat oyuncusu Femi Emmanuel Bangoun ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcu Femi Emmanuel Bangoun ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada 25 yaşındaki hücum oyuncusu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"27 Aralık 1992 yılında Nijerya'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Bangoun, futbola da doğduğu şehrin takımı olan Kaduna United'da başladı. Sağ ve sol kanatta forma giyebilen Femi Bangoun, yüksek hızı ve top tekniğiyle dikkat çekiyor. Kariyerinde Olhanense, Farense ve Belenenses gibi Portekiz Ligi takımlarında da forma giyen başarılı futbolcu, 185 resmi karşılaşmada forma giyerken 10 gol atıp 17 de asist yapma başarısı gösterdi."