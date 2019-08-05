Gazişehir Gaziantep Düzce'de hazırlıklarına devam ediyor
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Gaziantep temsilcisi, ikinci etap kamp çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Hürriyet
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