Gazişehir Gaziantep dolu dizgin

27.09.2019 10:53

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de etkili bir performans gösteren Gazişehir Gaziantep, kupa maçında da dolu dizgin gidiyor. Gaziantep ekibinin sezon başından beri oynadığı 6 resmi maçta futbolseverler 24 gol izleme şansı elde etti.



Süper Lig'de yer aldığı ilk sezon, oynadığı 5 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayarak sezona iyi bir başlangıç yapan Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol istatistikleri dikkat çekiyor. Gaziantep ekibinin ligde şu ana kadar oynadığı 5 maçta futbol severler, 20 gol izleme şansı elde etti. Kırmızı-siyahlılar bu istatistiği ile ligde maçları gollü geçen takım olarak öne çıktı.



Lige deplasmandaki 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan Gazişehir Gaziantep, sonrasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenip, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk eden Gazişehir, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar 5. haftada ise ligin iyi takımlarından biri olan Çaykur Rizespor'u da deplasmanda 2-1 yenerek rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı.



Ligde etkili bir oyunla izleyicilere bol gollü maçlar izleten Gazişehir Gaziantep, aynı performansı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında da gösterdi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu turda karşılaştığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u da 4-0 mağlup ederek net bir skor aldı.



Sezon başından beri ligde ve kupada 6 resmi çıkan Gaziantep ekibinin maçlarından futbol severler 24 gol izleme şansı elde etti.



Gazişehir Gaziantep, ligin 6. haftasında, 1 golle ligin en az gol atan ve yediği 4 golle de kalesinde en az gol gören takımı olarak öne çıkan Göztepe'yi konuk edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA