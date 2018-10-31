Gazişehir Gaziantep Deplasman Performansıyla Zirveyi Zorluyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ligin ilk 10 haftasındaki deplasman performansı ile dikkat çekiyor. Şu ana kadar deplasmanda 5 maça çıkan kırmızı-siyahlı ekip aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 11 puan toplarken, bu maçlarda 11 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken bazı takımlar iç saha performanslarıyla bazıları ise dış saha performanslarıyla öne çıkıyor. Ligde şu ana kadar oynanan maçlarda deplasman performansıyla dikkat çeken takımlar Gençlerbirliği, Boluspor, Gazişehir Gaziantep ve Altay olurken, Gençlerbirliği ve Boluspor bu maçlarda 5 deplasman maçında 5 galibiyetle zirvede yer aldı. Gazişehir ise 11 golle deplasmanda en golcü takım oldu.

Gazişehir Gaziantep bu süreçte deplasman maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda rakip kalelere 11 gol atan Gazişehir, kendi kalesinde ise sadece bir gol görerek rakiplerine daha fazla gol sevinci fırsatı vermedi ve 13 puan topladı. Gazişehir Gaziantep deplasmandaki maçlarda Denizlispor ve Hatayspor'u 1-0, Elazığspor'u 5-0, Afyonspor'u 4-1 mağlup edip sadece Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Gazişehir, bu sonuçlarla ligde şu ana kadar +10 averaj ile en iyi deplasman averajına sahip takım oldu.

Dış sahada etkili bir performans sergileyen Gaziantep ekibi iç sahada ise aynı başarıyı gösteremedi. Bu sezon Gaziantep Stadyumu'nda 5 maça çıkan kırmızı-siyahlılar sadece son dakika golüyle Altınordu'yu 1-0 mağlup ederken, İstanbulspor ile 1-1, Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalıp, Osmanlıspor'a 3-2 ve Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. - GAZİANTEP