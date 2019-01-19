Gazişehir Gaziantep-Denizlispor Maçının Ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında evinde Denizlispor'a 0-1 mağlup olan Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Mehmet Altıparmak maçı kişisel hatalar nedeniyle kaybettiklerini ifade etti.

İyi oynadıkları anda kişisel hatadan dolayı gol yediklerini söyleyen Altıparmak, "Böyle maçlarda kişisel hatalar yapmamak gerekiyor. Yaptığımız anda bir gol yedik. Golü yedikten sonra önde oynamak zorunda kaldık. Rakibin en iyi özelliği kontratak oyunun iyi oynamasıydı. Rakibin sürekli kontratak yapmasına rağmen gol pozisyonları bulduk. 1-1'i yakalamış olsaydık taraftarın desteği ile kazanabilirdik. Biz kötüydük belki ama sezonun en formsuz hakem grubuydu. Artık yapacak bir şey yok oyuncularımızla el ele vererek bu durumdan kurtulacağız. Aradaki fark 8'e çıktı. Lig uzun bir maraton biz bu maratondan çıkıp maçlara daha iyi hazırlanacağız. Sezon sonu hedefimize doğru yürüyeceğiz" dedi

YÜCEL İLDİZ: "BURAYA KAZANMAYA GELDİK"

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise, "Lig'in ikinci yarısına zorlu bir mücadeleyle başladık. Takım olarak camia olarak ikinci yarıya da iyi başlamayı istiyorduk. Lig'in ilk yarısını iyi şekilde kapattık. Bu gün oynadığımız bizim hemen altımızdaki rakibimizdi. Gazişehir çok güçlü bir ekip bu anlamda zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. Bu müsabakanın sonucu tüm takımları etkiliyordu. Biz bu gün buraya kazanmaya geldik sadece puan alma düşüncesinde olsak maçı kaybedebilirdik. İlk yarı çok pozisyon vermedik ve golü bulduk. İkinci yarıda istediğimiz gibi bir oyun sergiledik Gazişehir takımını tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

Yücel İldiz'in açıklamaları - Gaziantep

Kaynak: DHA