Gazişehir Gaziantep - Denizlispor Maçının Ardından

Erkan Sözeri: "Pozisyonları değerlendirsek durum farklı olacaktı"

Hamit Cihan: "Rakibin 1 kişi eksilmesi bizim için iyi oldu"

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında evinde konuk ettiği Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Erkan Sözeri, iyi mücadele etmelerine rağmen pozisyonları değerlendiremediklerini ifade ederek şunları dedi:

"Çok iyi başladık maça, baskılı, istekli. Taraftarımız da bu soğuk havada bizi desteklemeye geldiler. Pozisyonlar bulduk. Özellikle ilk yarıda 3 net pozisyon var. Bunları değerlendirsek belki farklı olacaktı. İkinci yarı da çok baskılı başladık. Ta ki Tugay kırmızı kart görene kadar. Kırmızı karttan sonra da oyuncularımız yine çok iyi oynadı. Oyuncularımız galibiyeti kovalardı. O ana kadar pozisyon vermediğimiz maçta rakibimiz kontra ataktan gol buldu. Takımımız çok büyük efor sarf etti. Düşündüklerimiz oyun adına müdahale adına vardı ama skor olarak olmadı. Cumartesi günü Giresunspor maçı var artık bu maça hazırlanacağız. Ne kadar mücadele ederseniz edin, pozisyonu gole çeviremeyince sonuç bu oluyor."

HAMİT CİHAN: "RAKİBİN 1 KİŞİ EKSİLMESİ BİZİM İÇİN İYİ OLDU"

Denizlispor teknik sorumlusu, Hamit Cihan ise, "Bugünkü müsabaka, ligin en formda ekibine karşı oynana bir maçtı. Deplasmanda böyle bir maçtan puan almak bizim için çok sevindirici. Rakibi iyi analiz ettik. Oyundaki iki oyuncumuzun zorunlu değiştirmemiz bizi endişelendirdi. Rakipte bir oyuncunun kırmızı kart görmesi maçı bizim lehimize değiştirdi. Aslında sayısal üstünlükler her zaman kazanç germez ama bu maçta bizim için yararlı oldu. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.