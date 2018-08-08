Gazişehir Gaziantep Denizlispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Gaziaşehir Gaziantep takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Gazişehir Gaziantep Denizlispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Gaziaşehir Gaziantep takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde başlayan antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

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