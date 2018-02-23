Gazişehir Gaziantep Çıkışını Sürdürmek İstiyor

Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısında çıktığı 6 maçı da kazanan Gazişehir Gaziantep, bu hafta sahasında karşılaşacağı Denizlispor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları almakta zorlanan Gazişehir Gaziantep, topladığı 20 puanla devreyi 11. sırada tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar, çıktığı 6 maçı kazanarak hanesine 18 puan yazdırdı. 38 puana ulaşarak, liderle arasındaki farkı 6'ya düşüren ve 23. haftanın sonunda 4. sıraya oturan Gazişehir Gaziantep, 25 Şubat Pazar günü sahasında konuk edeceği Denizlispor'u da yenerek, seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakaladıkları ritmin kendilerini hedefe yaklaştırdığını söyledi.

Daha iyi olabilmek için seriyi sürdürmek istediklerini aktaran Sözeri, bunun için Denizlispor maçında da galip gelmeye çalışacaklarını belirtti.

Sözeri, hazırlıklarının galibiyet üzerine kurulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Denizlispor iyi bir çıkış yakaladı. O yüzden zorlu bir maç daha bizi bekliyor. Ama biz daha avantajlıyız. Çünkü maçı evimizde oynayacağız. Taraftarımızın desteğiyle yeni bir galibiyete daha ulaşmak istiyoruz. İnşallah taraftarımız stadı dolduracak ve galibiyet için var gücümüzle mücadele edeceğiz."