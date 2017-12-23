- Gazişehir Gaziantep - Çaykur Rizespor maçın ardından



GAZİANTEP - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "İlk yarı özellikle orta sahada adam paylaşımı konusunda sıkıntılar yaşadık. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerden sonra oyunu biraz daha dengelediğimizi söyleyebilirim. 70. dakikadan sonra rakip üzerinde baskı kuran bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. İhtiyacımız olan bir galibiyetti, deplasmanda galip gelemeyen bir takımımız vardı. Bugün bunu başardık oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise yaptığı açıklamada, "İlk 15 dakika maça adapte olamadık ve kötü başladık. İlk golü yedikten sonra biraz toparlandık, golü de bulduk. Çok iyi oynadığımız söylenemez ancak iyi mücadele ettik. Bizim bir oyun şablonumuz oyun sistemimiz var. Önemli oyuncularımızın sakatlığı bu oyunda etkili olduğunu düşünüyorum. 4-5 tane ilk 11 oyuncusu olmayınca maalesef oyunun kalitesi geride kalıyor. Devre arası zaten hamle yapacaktık. Ama bu maç gösterdi ki devre arası hamle kaçınılmaz oldu. Zaten yönetimle yapacağımız hamleleri paylaşıyoruz. Bugün her şeye rağmen puan alabilirdik. Ama bu oyunumuzla galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum açıkçası" diye konuştu.