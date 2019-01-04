Gazişehir Gaziantep Çalışmalarını Sürdürdü

Gazişehir Gaziantep Antalya Belek'te hazırlıklarına devam etti.

Gazişehir Gaziantep Çalışmalarını Sürdürdü

Gazişehir Gaziantep Antalya Belek'te hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziant, Antalya Belek'te devre arası çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde süren çalışmalar düz koşu ile başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde set oyunları üzerine çalışan kırmızı-siyahlılar, antrenmanın son bölümünü ise dar alanda paslaşma ve çift kale maç ile tamamladı.

Gazişehir Gaziantep devre arası hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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