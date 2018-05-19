Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Canlı)

Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor. Maçı kazanan takım Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım olacak. Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen ilk iki takım Çaykur Rizespor ile Ankaragücü olmuştu.

Saat 21: 30'da başlayan maçta ilk yarı oynanıyor...

GAZİŞEHİR GAZİANTEP 0-0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR (CANLI)

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Gazişehir Gaziantep: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Yasin Palaz, Uğur Akdemir, Jefferson Nogueira Junior, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Prince Segbefia, Özgür Can Özcan, Yonathan del Valle

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Lokman Gör, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Taylan Antalyalı, Jasmin Scuk, Erhan Çelenk, Mert Nobre

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak