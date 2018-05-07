Gazişehir Gaziantep - Boluspor Play-off Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün, play-off yarı final ilk maçında karşılaşacağı Boluspor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.

Kırmızı-Siyahlılar, "Süper Lig'e son 270 dakika" sloganıyla kritik maç öncesi kenti ve taraftarları maça davet ederken, bilet fiyatlarını da en alt kademeye çekti.

Cuma günü Gaziantep Kalyon Stadında oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

Maraton Alt Tribün: 5 TL

Maraton Alt Öğrenci: 2 TL

Kale Arkası Tribün: 1 TL

VIP Tribün: 20 TL

Misafir Tribün: 1 TL - GAZİANTEP