Gazişehir Gaziantep-Boluspor Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'te Boluspor'u 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, artık 4 final maçlarının olduğunu söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, final niteliğindeki bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Maç öncesinde karşılaşmanın zor geçeceğini tahmin ettiklerini anlatan Altıparmak, "Maça iyi konsantre olduk. Maçın ilk yarısı golü isteyen taraftık. İlk yarının sonunda gelen gol, belki de her hocanın isteyeceği bir dakikada gelen goldü. Devre arasına 0-0 girsek belki bizim açımızdan iyi olmayabilirdi." dedi.

Altıparmak, oyuncularını kutlayıp, taraftara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Sonucunda bugün önemli olan kazanmaktı. Onu da başardık. Skor farklı da olabilirdi ama özellikle dün Gençlerbirliği'nin kaybettiği bir dönemde kazanmak daha da çok önemliydi. Taraftara teşekkür ediyorum. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bunun içinde ilk 2'de olmak lazım. Artık 4 final maçımız var. Hedefimiz hem içeride hem de dışarıda kazanma. Iyi yoldayız, iyi gidiyoruz. Önümüzdeki 4 maçı da kayıpsız atlatmak istiyoruz."

"Oyunu domine ettik ama..."

Boluspor Yardımcısı Antrenörü Osman Bilik ise ligin iyi takımlarından birisine karşı mücadele verdiklerini söyledi.

Maçın geneline bakıldığında Gazişehir Gaziantep'in bariz üstünlüğünün olmadığını anlatan Bilik, şöyle konuştu:

"İlk yarı biterken talihsiz gol yedik. İkinci yarı oyunu domine etmeyi planlıyorduk ve büyük oranda da başarılı olduk. Oyunun son bölümünü 10 kişi oynadık. Buna rağmen oyunu domine ettik ama başarılı olamadık. İnşallah önümüzdeki hafta Adana Demirspor karşısında bu maçı telafi edeceğiz."