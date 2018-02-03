- Gazişehir Gaziantep- Boluspor maçının ardından

GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 2-0 skorla biten Gazişehir Gaziantep-Boluspor maçı ardından her iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Sözeri: "Mücadele kalitesi yüksek bir maç oynadığımızı düşünüyorum"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyleyerek, "Kaliteli bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Mücadelesi ve teknik kapasitesi yüksek bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Hakikaten ihmale gelmez, boş bırakıldığı anlarda çok iyi işler yapan, çok iyi işler yapan, çok iyi pas trafiği yapan bir takım. Bu bilinçle ilk yarı çok pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bizim oyunumuza gelince de mücadele kalitesi yüksek bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularımız elinden geleni yaptı onları tebrik ediyorum. Bugün çok istekliydiler bunları da gördük. Taraftarlarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Gazişehir Süper Lig'de oynamayı hak ediyor. Bu da taraftarlarımızın desteği ve bizim mücadelemizle mümkün olacaktır. Ligin başarılı takılarından birisiyiz bunun nedeni de oyuncular saha içerisinde birbirlerine yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Karafırtınalar: "İkinci yarıyı neredeyse tek kale oynadık diyebilirim"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, "Önce rakibi tebrik ediyoruz. Bizim adımıza zor bir maçtı fakat onlar adına da zor bir maçtı oldu ama kazandılar. İlk yarısını kötü oynadığımız bir maçtı ama ikinci yarı bir değişiklik yaptık. Ofansif bir hamle ile orta sahayı kreatif hale getirdik. İkinci yarıyı neredeyse tek kale oynadık diyebilirim. İlk yarıda da iki tane poziyonumuz vardı. Melih, Ahmet fark etmez iki haftadır çok gol kaçırıyoruz. İyi oynuyoruz ama bu sonuç oyunu neticesinde" ifadelerini kullandı.