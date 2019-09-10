Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.
Gazişehir Gaziantep'ten yapılan açıklamada, 14 Eylül Cumartesi günü 20.00'de Gaziantep Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.
11 farklı tribünden izlenebilecek olan karşılaşmanın biletleri 30 ila 750 lira arasından satışa sunuldu. Karşılaşmayı misafir takım tribününden izlemek isteyen taraftarlar ise 130 lira ödeyecek.
Biletlerin satışa sunulduğu kaydedildi.