Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır

Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Gazişehir Gaziantep, maçın hazırlıklarını tamamladı.

13.09.2019 21:18
Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır

Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Gazişehir Gaziantep, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.


Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, duran top çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlılar, bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA
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