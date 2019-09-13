Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı konuk ediyor

13.09.2019 09:46

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor ile de 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4 puana ulaştı.

Ligde ilk sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi, Beşiktaş ile de bu kulvarda ilk kez karşılaşmış olacak.

Muğdat Çelik yok

Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'a karşı kadrosundaki bir isimden yararlanamayacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor'la yapılan hazırlık maçında sakatlanan forvet Muğdat Çelik'in siyah-beyazlı takım karşısında görev alamayacağı bildirildi.

Yeni başkanla ilk maç

Gazişehir Gaziantep, Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığı dönemindeki ilk maçına çıkacak.

Dün yapılan genel kurul toplantısında kulüp başkanlığı görevini takımı Süper Lig'e yükselten Adil Sani Konukoğlu'ndan alan Büyükekşi, başkan olarak Gazişehir Gaziantep'in ilk maçını izleyecek.

Kaynak: AA