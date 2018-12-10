Gazişehir Gaziantep - Balıkesirspor Baltok Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gazişehir Gaziantep evinde Balıkesirspor Baltok'u konuk etti. Balıkesirspor Baltok'un 2-0 kazandığı maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta karşılaştığı Balıkesirspor Baltok'a 2-0 mağlup olarak, zirve yarışında ağır yara aldı. Bu maçın ardından Mehmet Altıparmak yönetimindeki ilk mağlubiyetini alan Gaziantep ekibi, lider Gençlerbirliği'nin 7, ikinci Denizlispor'un ise 2 puan gerisinde kaldı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Maçtan önce her şey lehimizdeydi. Kazandığımızda hedefimiz olan ilk ikiye ulaşacaktık ama futbol sahada oynanıyor. Biz bugün rakibimizden daha az mücadele ettik. Rakibimizin nasıl oynayacağını bilmemize ve bir haftadır buna çalışmamıza rağmen aynı hataları yaptık. Maça da 1-0 yenik başladık adeta. Çok erken bir gol yedik. Ona rağmen baskı yaparak önde oynamaya çalıştık. Biz de pozisyonlar bulduk ama rakibimizin ilk yarı 3-4 tane net pozisyonu vardı. İkinci yarı çok üzerimize gelmeyeceklerini biliyorduk. Zaten geldikleri ilk pozisyon da penaltı oldu ve fark ikiye çıktı. Bazı maç günleri böyle şansızlıklar olabiliyor. Aşırı motivasyon da bizi olumsuz etkiledi. Oyuncularım kazanmayı çok istedi. Bunun için de mücadele ettiler ama kazanmadık. Balıkesirspor bu galibiyeti hak etti. Onları tebrik ediyorum" dedi.

Balıkesirspor cephesi

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, "Bu saha şartlarında böyle bir zeminde dürüst oyun oynayan her iki tarafı ve kenar yönetimleri kutluyorum. Bugün çok kötü bir zemin vardı. Biz zeminin daha iyi olacağını bekliyorduk ama bu zemin girdiğimiz pozisyonlarda bize olumsuz yansıdı. Rakibi eksik yakalamışken birkaç tane topumuz suya takıldı, onlardan yararlanamadık. Bizim açımızdan oynan iyi oyun, hem savunmayı iyi yapabilmemiz hem atağa iyi çıkabilmemiz bizi mutlu etti. İyi çalışan bir ekibiz. Kazandığımız için mutluyuz. Gazişehir'e de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Çünkü bu şehir pek çok yönüyle Süper Ligi hak ediyor. İnşallah bundan sonra başarılı olup lige çıkarlar. Üç tane takım üst lige çıkıyor, biri biz olalım, biri de Gazişehir olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP