Gazişehir Gaziantep - Balıkesir Baltok Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Balıkesir Baltok'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesir Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, "Burada alacağımız bir galibiyetle küçük de olsa Play-Off şansımızı sürdüreceğimizi düşünüyorduk. Ama Erzurum'un kazanması Altınordu'nun kaybetmesi planları bozdu. Maalesef yarışın dışında kaldık. Geçtiğimiz maçların önemli olduğunu görüyoruz. Bugün Play-Off oynayacak ya da çıkacak takım biz olabilirdik. Gazişehir'in şansı hala var. Deplasmanda Rizespor'u yenebilir. İnşallah Gaziantep'e Süper Lig yakışır. Bir takım düşünce diğer takımın çıkması. Bu şehir için çok önemli. Kazanan taraf biz olduk. Erkan hocaya Play-Off turnuvasında başarılar diliyorum" dedi.

Gazişehir cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise Play-Off'u garantilediklerini belirterek, "Öncelikle Play-Off camiamıza hayırlı olsun. Bugün puan alarak Play-off'a kalmak isterdik ama olmadı. Çok istedik efektif oynadık ama olmadı. Haftalardır final maçları oynuyoruz. Bu da final maçıydı oyuncularımız mental olarak çok yoruldular. Tabi bunlar maç içerisinde hataları beraberinde getiriyor. Bu kadar pozisyona girip gol kaçırırsak mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Açıkçası mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Aslında haftalar öncesinde aldığımız puanlar bizi Play-Off'a taşıdı. Oyuncularımız haftalar öncesinden çok büyük mücadeleler ve emekler sarf ettiler. Hepsini kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP